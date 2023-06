Fischadler: Ein äusserst seltener Gast

In der Schweiz gilt der Fischadler seit über 100 Jahren als ausgestorben. Zwar rastet der Zugvogel manchmal hierzulande, dass er, wie aktuell im Oberengadin, aber längere Zeit hier verweilt und einfach zu beobachten ist, ist eher selten.

Mitte April wurde der Fischadler heuer erstmals im Oberengadin gesichtet. Wildhüter Thomas Wehrli geht sogar von zwei männlichen Jungvögeln aus, die aktuell an den Oberengadiner Seen, aber auch weiter unten in der Nähe der ...