Open Doors: Positive Bilanz

91 Bauten aus verschiedensten Zeitepochen waren am vergangenen Wochenende Schauplatz der Architekturveranstaltung Open Doors, welche in diesem Jahr zum zweiten Mal im Engadin stattgefunden hat. Türen und Tore, die normalerweise Aussenstehenden verschlossen bleiben, wurden geöffnet, um den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick nicht nur in das Gebäude, sondern auch in die Geschichte zu geben. Moderne Bauten waren ebenso zu besichtigen wie historische Gebäude, Wohnhäuser ebenso wie Infra­strukturbauten. «Wir ziehen ein extrem positives Fazit, wir haben viele begeisterte Rückmeldungen erhalten», zeigte sich Christoph Oggenfuss, eine der treibenden Kräfte hinter dem Anlass, hochzufrieden.

Die verschiedenen Angebote zogen gemäss den Veranstaltern 4700 Besu­chende an, etliche Anlässe waren Tage im Voraus ausgebucht. Während den beiden Tagen wurden 270 Führungen angeboten. «Wir sind für immer gekommen», sagt Oggenfuss auf die Zukunft angesprochen. Jeweils am letzten Wochenende sollen die Open Doors Engadin Interessierte anziehen, denen das architektonische Erbe der Region am Herzen liegt. Mehr dazu in der «Engadiner Post» von Dienstag, 27. Juni 2023.

Autor: Reto Stifel

Foto: Open Doors