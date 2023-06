Cinema Scala St.Moritz wieder offen

Nach längerer Umbauzeit hiess es am Wochenende im neuen Cinema Scala endlich wieder: Film ab! Passend zur Eröffnung wurde der Film «Rush – Alles für den Sieg» gezeigt.



Am Samstagnachmittag wurde noch geputzt, was das Zeug hielt, damit am frühen Abend alles bereit war für die allererste Vorstellung im Cinema Scala um 17.00 Uhr. Als die Kinogäste ihre Plätze eingenommen hatten, kam Initiant Fritz Burkard auf die Bühne und nutzte die Gelegenheit, allen zu danken, die ihn bei diesem Vorhaben unterstützt, begleitet und bestärkt hatten. Den Tränen nahe, holte er auch den langjährigen Kinobetreiber Gianni Bibbia auf die Bühne und bat ihn, den ersten Film im Cinema Scala St. Moritz anlaufen zu lassen. Und dann hiess es offiziell: Film ab! Gezeigt wurde «Rush – Alles für den Sieg», ein Film über die Rivalität zwischen den beiden Rennfahrern Niki Lauda und James Hunt. Im angrenzenden Restaurant gab es derweil einen Eröffnungsapéro mit Wein und Häppchen, zu dem auch alle Kinogäste eingeladen waren.

Autorin: Denise Muchenberger

Bild: Denise Muchenberger