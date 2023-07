Cun ün’artista jaura tras l’on da giubileum

La Chasa Jaura a Valchava po festagiar quist on 50 ons. Cun Esther Schena «tuorna» ün’artista indigena cun sias ouvras da squitschs in Val. Daspera daja i’l on da giubileum eir ouvras musicalas sunadas sün ün «Steinway» ed üna «Senda da las linguas» intuorn la Chasa Jaura.