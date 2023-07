Dudesch premis per l’intelligenza artistica

In venderdi ha gnü lö a Cuoira la surdatta «tradiziunala» dal Premi grischun da cultura 2023. Quel es i quist on a l’architecta Tilla Theus chi ha güst procurà per üna pitschna surpraisa. Plünavant ha la Regenza eir surdat ses premis d’arcugnuschentscha e tschinch premis da promoziun da cultura.

La Regenza surdà on per on divers premis a persunas chi lavuran i'l chomp cultural – e quai illas plü diversas spartas. Intant cha'ls premis da promoziun vöglian incuraschir a talents giuvens da perseguitar inavant ...