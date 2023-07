Martina: Sozia nach Sturz verletzt

In Martina ist am Dienstagnachmittag in einer Galerie ein Motorradfahrer gestürzt. Seine Sozia verletzte sich durch den Sturz leicht.

In Begleitung der 56-Jährigen fuhr der deutsche 57-jährige Motorradfahrer um 14.50 Uhr von Martina kommend über die Hauptstrasse H27 in Richtung Österreich. In einer Rechtskurve in der Galerie Val Funtana verlor der Mann die Herrschaft über sein Motorrad und stürzte. Seine Sozia wurde dabei leicht verletzt und musste zu weiteren Abklärungen mit einem Rettungswagen der Rettung Unterengadin ins Spital Scuol gebracht werden. Der Mann konnte seine Fahrt ohne Verletzungen und mit leicht beschädigtem Motorrad fortsetzen. Die Kantonspolizei Graubünden wurde bei den Arbeiten auf der Unfallstelle durch eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) unterstützt.

Medienmitteilung Kapo GR

Foto: Kapo GR