Chiara tschercha musicantas e musicants

L’Uniun da musica chan tunala, cun seis president Andy Kolleger, ha lantschà ün proget da transfuormaziun per modernisar e promouver la musica instrumentala in Grischun. Cun ün casting vegnan tscherchadas musicantas e musicants per la band Caprihorns.

L’Uniun chantunala da musica ha inizià ün proget da transfuormaziun e promoziun da musicantas e musicants in Grischun. Cun üna campagna attractiva e moderna vöglian ils respunsabels persvader ad uffants, giuvenilas e giuvenils d’imprender ün instrumaint da tola e da dozzar la reputaziun da la musica instrumentala. Cul proget d’üna band grischuna cun nom «Caprihorns» tscherchan ils respunsabels musicantas e musicants chi han vöglia da tour sü insembel culla chantadura Chiara Jacomet üna chanzun professiunala.

Chiara Jacomet ha 24 ons e vain da la Surselva. Ella es musicista (guitarra e clavazin), chantadura, cumponista ed autura e leadra d’üna band. Dal 2017 ha ella fundà la prüma band rumantscha da duonnas e daspö ils 2021 es ella musicalmaing eir in viadi cul duo «Ladunna». Quista stà segua apunta la nouva chanzun culla band «Caprihorns».

Chi chi ha interess da’s partecipar cun ün instrumaint da tola o da lain a la band «Caprihorns» po s’annuzchar amo fin als 15 lügl pel casting correspundent. Pro la candidatura esa d’inoltrar eir ün video chi preschainta las aignas qualitas musicalas.

Sper il casting per fuormar la band «Caprihorn» es l’Uniun chantunala da musica eir sün turnea tras il Grischun per promouver e preschantar la musica instrumentala. Dal principi lügl fin la mittà d’avuost sarà l’uniun preschainta a differentas festas per preschantar differents instrumaints ed ils avantags da far musica ed as partecipar a las musicas da giuvenils ed impustüt eir a las musicas cumünalas. Differentas musicantas e musicants paschiunats da tuot il Grischun preschaintan lur instrumaints ed els dessan svagliar l’interess per lur paschiun. «La musica instrumentala es hozindi fich moderna ed ils temps cha las musicas cumünalas sunaivan be marchas lungurusas sun dalönch passats», declera Andy Kollegger, president da l’Uniun chantunala da musica in üna comunicaziun a las medias.

L’Uniun chantunala da musica dombra actualmaing 95 societats da musica e da giuvenils in Grischun cun raduond 2500 musicantas e musicants. Cullas acziuns actualas voul l’uniun promouver la musica instrumentala eir pro’ls giuvenils. In Engiadina as preschainta l’Uniun chantunala da musica «on tour» in occasiun da la Festa sül Stradun, als 22 lügl a Scuol. (nba)

Infuormaziuns e casting sün www.caprihorns.ch