Üna senda per lung da las linguas

A chaschun dal 50avel cumplion da la Chasa Jaura a Valchava es gnüda inaugurada e preschantada in sonda passada la nouva Senda da las linguas. In incumbenza da la Biosfera Val Müstair sun gnüts s-chaffits ündesch gös auditivs in duos linguas.

La Biosfera Val Müstair insembel culla Chasa Jaura a Valchava han invidà in sonda passada ad interessats a la vernissascha da la nouva Senda da las linguas. Quella maina davent da la Chasa Jaura sün üna lunghezza da var ot ...