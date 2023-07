Der schiefe Turm auf dem Julier

Die Tage des roten Julierturms sind gezählt. Der Theaterturm des Origen Festivals auf der Julier-Passhöhe, auf 2284 Metern über Meer, am Übergang vom Engadin ins Oberhalbstein und an der Wasserscheide von Rhein und Donau beschäftig. Auch den Landschaftsforscher Köbi Gantenbein.

Von Köbi Gantenbein In St. Moritz steht der erste Turm, den ich in meinem Leben als besonders erlebt habe. Ich kam in Samedan zur Welt und als ich Bub war, spazierten meine Eltern mit mir zum Turm der schon lange verschwundenen ...