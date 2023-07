Zurück zum Ursprung – zurück zur Landschaft

40 Jahre stand die ARA Sax in der Landschaftsebene zwischen Samedan und Bever am Ufer des Lej Sax. Eine dominante Zweckbaute, deren Funktion als Abwasserreinigungsanlage wohl vielen verborgen blieb. In der Zwischenzeit ist der Gebäudekomplex zurückgebaut und schon fast vergessen. Aber nur fast.