Kenny Garretts Weltmusik in St. Moritz

Beim Festival da Jazz trat der Alt-Saxophonist Kenny Garrett mit seiner Band im Dracula Club auf. Das Konzert stand unter dem Titel «Sounds from the Ancestors». Garrett nimmt Melodien und Rhythmen aus verschiedenen Kulturkreisen auf und lässt daraus Neues erklingen.

Kenny Garrett und seine Band sind auf Europatournee. Innerhalb von zehn Tagen gaben sie sechs Konzerte. Nach Saarbrücken, Rotterdam, Alcoi, Rom und Stuttgart gastierten sie am Festival da Jazz in St. Moritz. In der Bastion des ...