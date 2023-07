Stammgästetreffen für treue Seelen

Seit knapp 20 Jahren werden in Zernez Stammgästelisten geführt. Gäste, welche zehn und mehr Jahre ihre Ferien in Zernez und auch in den Fraktionen Brail, Susch und Lavin verbringen, werden alle zwei Jahre von der Gemeinde zu jeweils runden Jubiläen eingeladen und geehrt.

Von Freitag bis Sonntag fand der mittlerweile vierte Stammgästeanlass statt, organisiert erstmals als dreitägiges Event, wie die Leiterin der Gästeinformation Zernez, Beatrice Stöcklin, sagte. Dass die Gemeinde Zernez auf eine treue Stammkundschaft zählen darf, beweisen die rund 250 Einladungsschreiben, die jeweils verschickt werden. Etwa zehn Prozent folgten der Einladung, so Stöcklin, heuer sogar mehr, nämlich insgesamt 32. Ihnen bot die Gemeinde denn auch allerhand, am Freitagnachmittag einen Begrüssungsapéro beim Sportcenter mit den anstehenden Ehrungen und ein Minigolfturnier, am Samstag eine kleine geführte Wanderung in den Schweizerischen Nationalpark, den Besuch des neu gestalteten Nationalpark-Besucherzentrums und am Abend noch den Besuch des Schlager- und Volksmusikfestes. Am Sonntag schliesslich traf sich die Gruppe in Brail bei der Familie Juon zum Grillplausch und Boccia-Turnier. Entsprechend positiv fielen die ersten Reaktionen von Gästen, aber auch Beherbergungsbetrieben aus.

Zernezer Stammgäste-Urkunden gibt es ab zehn Jahren Gästetreue jeweils für alle fünf Jahre, zusätzlich Wertgutscheine für jedes Jahrzehnt. Die Spannweite in puncto Gästetreue reicht in diesem Jahr von zwölf bis zu bemerkenswerten 51 Jahren, wie Beatrice Stöcklin weiter ausführte. Um auch die Wintergäste von Zernez und den drei Fraktionen gleichermassen fair feiern zu können, werden diese auch immer für den Sommeranlass miteingeladen. «Vielleicht», so Stöcklin, «organisieren wir das nächste Stammgästetreffen im Jahre 2025 dann auch mal im Winter.»

Autor und Foto: Jon Duschletta