In occasiun dal Festival da Jazz a San Murezzan do Ursina Giger quist’eivna güsta trais concerts sülla terrassa da l’Hotel Hauser. La musicista, oriundamaing da Mustér, abita a Turich e s’ho chatteda cun la FMR illa cited a la Limmat per ün discuors davart sia musica.

Già la fin d'eivna passeda s'ho udieu la vusch dad Ursina Giger in Engiadina. In occasiun dal giubileum dubel da la Fundaziun de Planta ho'la do – insembel cun oters stars da la scena da musica rumauntscha –