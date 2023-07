La Punt Chamues-ch: Selbstunfall mit Motorrad

Am Samstag ist in La Punt Chamues-ch auf der Talfahrt vom Albulapass ein Motorradfahrer gestürzt. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Der 19-Jährige, aus dem Kanton Freiburg, fuhr vom Albulapass Hospiz herkommend in Richtung La Punt Chamues-ch. Gegen 13.50 Uhr kam er aus noch nicht geklärten Gründen in den Spitzkehren unterhalb der Alp Alesch in einer leichten Rechtskurve links über die Fahrbahn hinaus. Dabei fuhr er auf dem Wiesland rund 12 Meter weiter, stürzte den Abhang herunter und kam unterhalb der Spitzkehre auf der Strasse zum Stillstand. Ein Team der Rettung Oberengadin versorgte den Verletzten. Mit der Rega wurde der Verunfallte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Medienmitteilung Kantonspolizei

Foto: Kapo