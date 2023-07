In viadi cul express solar

Las votantas ed ils votants da Scuol decidan als 24 settember davart il proget Scuol Solar. Sün üna surfatscha maximala da 77 hectaras dess gnir prodütta cun 11 500 maisas solaras maximalmaing 60 uras gigawatt forza electrica.

In mardi saira es gnüda infuormada la prüma jada la radunanza da vaschins ed in seguit tuot la populaziun da Scuol in detagl davart il proget Scuol Solar. A Sur Bos-cha i’l territori da skis Motta Naluns esa previs da realisar ...