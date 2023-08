Seit zwanzig Jahren arbeiten Ende Juli Forschende auf der Hochebene von Macun. Jährlich führen sie ihre Messungen durch, entnehmen Proben und prüfen die Entwicklung des Wassers, der zahlreichen Kleinstlebewesen und Pflanzen in und an den Gewässern.

Am 1. August 2000 wurde der Nationalpark um das Hochplateau Macun erweitert. Einst schliffen sich Gletscher in das kristalline Gestein. Zurückgelassen hatten sie eine einzigartige Landschaftsform, in der sich die faszinierende Seenlandschaft ...