Nach Selbstunfall überschlagen

Am Freitagabend hat sich auf der Flüelastrasse in Susch ein Auto überschlagen. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei leicht verletzt.

Am Freitag, 4. August, kurz vor 18.00 Uhr fuhr die 41-jährige in der Schweiz wohnhafte ungarische Autolenkerin auf der Flüelastrasse vom Flüelahospiz kommend talwärts in Richtung Susch. Kurz nach dem Hospiz, Höhe Ausstellplatz Tennisplatz, geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schneelatte. Im Anschluss prallte das Heck des Fahrzeuges in die Böschung, wodurch sich das Fahrzeug drehte und mit der Front nochmals an die Böschung prallte. Dadurch wurde der Personenwagen von der Böschung abgewiesen, überschlug sich und kam auf den Rädern stehend auf einem Kiesplatz zum Stillstand. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war das total beschädigte Fahrzeug nicht mehr fahrbar und musste durch den Abschleppdienst aufgeladen und abgeschleppt werden. Die leicht verletzte Lenkerin wurde nach der ersten notfallmedizinischen Versorgung durch den ausgerückten Rettungsdienst ins Ospidal Scuol überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (kapo)