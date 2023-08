Das Engadiner Bier kehrt in die Heimat zurück

Im Gebiet Serlas in S-chanf wird ein neues Gewerbehaus gebaut. Nach jahrelanger Suche hat auch die Brauerei Engadiner Bier einen neuen Standort gefunden. In gut einem Jahr soll das erste Bier gebraut werden.

Was 2006 mit ersten privaten Brauereiversuchen zu Hause startete, entwickelte sich bis 2020 zu einem florierenden Unternehmen: Die Brauerei Engadiner Bier. Doch dann entschied sich Inhaber Daniel Käslin seinen Brauereistandort in Pontresina zu schliessen, primär wegen dem eingeschränkten Platzangebot verbunden mit der Arbeitssicherheit und immer strengeren Auflagen im Lebensmittelbereich. Dass irgendeinmal Schluss sein wird mit Bier brauen am alten Standort, wusste Käslin schon immer, entsprechend hat er nach einem neuen Ort für seine Brauerei gesucht. Jetzt hat er diesen in S-chanf gefunden. Dort entsteht ein neues Gewerbehaus im ähnlichen Stil wie der Serlas Park gleich nebenan.

Zusammen mit der Bierbrauerei von Daniel Käslin werden zwei weitere Mieter im neuen Gewerbehaus einziehen: Das Unternehmen PIZ3, welches unter anderem im Bereich der Umzüge tätig ist und im Untergeschoss mietbare Boxen zum Lagern von Material anbieten wird. Und die Furnaria Grond SA, welche ihre über drei Standorte verteilte Produktion in S-chanf konzentrieren wird. Wenn alles optimal läuft, soll die Produktion der verschiedenen sieben Sorten der Brauerei Engadiner Bier in gut einem Jahr, im Oktober 2024 starten und für die Wintersaison 2024/25 bereit sein.

Die ganze Geschichte gibt es in der EP/PL vom 10. August zu lesen.

Autor und Foto: Reto Stifel