Repower-Generalversammlung beschliesst eine Sonderdividende

An der 120. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG in Landquart konnte am Mittwoch ein sehr gutes Ergebnis präsentiert werden. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben der Ausschüttung einer Dividende von fünf Franken plus einer Sonderdividende von drei Franken je Namensaktie zugestimmt.