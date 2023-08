Il magliascorza ha procurà l’on passà impustüt i’l Grischun dal süd per gronds dons. Quist on para d’esser main mal – e listess es e resta il süd dal Grischun pertoc il plü ferm eir causa la müdada dal clima. Per exaimpel a Müstair procura il magliascorza per flachas grischas aint il god da pin.

Id es üna bes-china da be tschinch millimeters lunghezza chi fa be pitschnas fourinas e pitschens chanals suot la scorza dals pins. E tuottüna es quist insect bun da far flus cun interas surfa- tschas da god. – I's tratta pro ...