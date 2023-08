In tschercha dal connex puter sün tuot il muond

Il linguist Chasper Pult ho dedicho ün’exposiziun al puter cun recapituler sieu svilup, la litteratura e sia relaziun cun otras linguas. «Puter – a Global Language» vain musso illa Chesa Planta Samedan e po auncha gnir visito fin la fin october.

Avaunt ün pêr ans – düraunt las vacanzas in California – haun il linguist Chasper Pult e sia duonna fat il check-in in ün hotel. Spettand a la recepziun haune scuviert üna tevla chi ho bivgnanto ils giasts in ...