Fotovoltaica sün Punt dal Gall

Las Ouvras Electricas d’Engiadina SA (OEE) cuntinueschan lur ingaschamaint per energias regenerablas: Per var 300 000 francs realisaran ellas ün implant fotovoltaic pella producziun dürant l’inviern. Quel gnarà montà pro l’implant da serra Punt dal Gall.

Las lavuors da montascha cumanzaran previsiblamaing in november 2023. Davo cha las OEE han survgni ün premi per lur implant fotovoltaic sül tet da lur ufficina a Zernez es quist proget sü Punt dal Gall be ün da plüs progets. Il proget principal sarà il proget «ScuolSolar»: Sül territori da skis da Scuol Salaniva esa planisà da fabrichar ün grond implant fotovoltaic. (cdm/fmr)