Pontresina: Verletzte Sozia bei Motorradunfall

Der 32-jährige Deutsche fuhr am Montag kurz nach 16.30 Uhr in Begleitung seiner 31-jährigen Frau vom Bernina Hospiz kommend über die Hauptstrasse H29 talwärts in Richtung Oberengadin. Dabei kam er bei einer Linkskurve Höhe Lej Nair rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der ansteigenden Böschung. Seine Sozia musste mit mittelschweren Beinverletzungen durch einen Rettungswagen der Rettung Oberengadin ins Spital nach Samedan überführt werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.

(kapo)