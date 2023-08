Suns e tuns da brass our il liber

La Grischun Brass ha concertà in sonda saira a Ramosch our il liber. La culissa es statta unica: In occasiun dal Festival Tschanüff ha il concert gnü lö suot la ruina chi’d es gnüda sanada dürant ils ultims 20 ons per s-chars duos milliuns francs.

Il chastè chi d'eira gnü fabrichà da l'on 956 vain manzunà pella prüma jada dal 1256. Quella jada d'eira il chastè in possess da l'ovais-ch da Cuoira. Quist chastè es gnü ...