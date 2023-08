Feuerwehren und Gemeindedienste sind gefordert

Seit Samstag sind in Südbünden grosse Mengen Regen gefallen, zeitweise begleitet von Gewittern. Das hat viele Bäche und Flüsse anschwellen lassen, teilweise traten diese über die Ufer und verursachten Schäden. Gemäss Anita Senti, Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden, handelt es sich bei den gemeldeten Schäden eher um kleinere Ereignisse. So mussten Keller ausgepumpt werden, es blieb Geröll auf der Strasse liegen oder Gärten wurden überschwemmt. Die Feuerwehren, das Tiefbauamt und die Gemeindedienste sind gemäss Senti im Dauereinsatz. Stark betroffen vom Hochwasser war der Campingplatz Sur En in der Fraktion Sent. Dort ist der Inn über die Ufer getreten und hat den Platz teilweise überflutet. In Pontresina wurde die Tragkonstruktion der temporären Brücke zwischen Schlosshotel und Kronenhof weggerissen. Gemäss dem Naturgefahrenbulletin des Bundes, wurde die Hochwasserwarnung für den Inn von erheblich auf gross hinaufgesetzt. Am Montag Nachmittag wurde beim Inn in Martina eine Abflussmenge von 400 bis 450 Kubikmeter pro Sekunde gemessen.

Sollte sich die Lage verändern, werden auf www.engadinerpost.ch Updates zur aktuellen Situation gemacht-

Autor und Foto Reto Stifel