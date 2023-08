Die Hydrologen des Bundesamt für Umwelt BAFU warnen am Rhein im Churer und St. Galler Rheintal und am Inn im Engadin vor erheblicher Hochwassergefahr. In den übrigen betroffenen Gebieten gehen sie von mässiger Gefahr der Stufe 2 von 5 aus. Der Inn ist an mehreren Stellen über das Ufer getreten.