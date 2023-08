Kleiner Käfer – grosse Wirkung

Der Grosse Buchdrucker, auch Borkenkäfer genannt, ist in den Fichtenwäldern Südbündens aktiv. In den letzten Jahren haben Schäden massiv zugenommen. Die Forstämter reagieren mit sommerlichen Holzschlägen und versuchen vorab, die Schutzwälder vor dem Vielfrass zu schützen. Ein Augenschein in Zernez.