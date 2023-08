Am letzten Wochenende war der St. Moritzersee wieder fest in den Händen der blu26 Segelklasse. Für die 12. Ausgabe des blu26 Cup sind zahlreiche Crews aus der Schweiz und Deutschland ins Engadin gereist.

Es ist Freitagmorgen und die Teilnehmer sind mit leichtem Gepäck angereist, denn bei der Regatta in St. Moritz sind die Boote schon vor Ort, was insbesondere die Bootseigner freut. Bereits zum 12. Mal hat die Fleet Race in St. Moritz ...