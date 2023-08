Ein kleines Team mit jungen Wassersport-Begeisterten betreibt in Zuoz das Outdoor Engadin Center. In der dritten Saison hat sich das Unternehmen bereits etabliert. Die EP/PL war beim Familien-River Rafting auf dem Flaz mit dabei

Drei Bäche, drei Boote, drei Guides, drei Familien - so sieht die Ausgangslage an diesem sommerlichen Donnerstag aus. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei nahezu 30 Grad im Outdoor Center in Zuoz. Gesprochen wird Englisch, denn die Teilnehmerinnen und ...