Üna part da la plazza da camping a Sur En es statta suot aua in lündeschdi. «Sainza gronds dons», conferma il possessur Wolfgang Bosshardt. Cha las masüras da protecziun s’hajan verifichadas.

La fotografia dal bus gelg chi para da nodar tanter la bos-cha cun l’En, es gnüda muossada in tuot il pajais ed ha pisserà per bleras reacziuns. Sco in blers oters lös in Engiaidna es l’En i eir a Sur En da Sent sur la ...