In sonda passada ha gnü lö illa gallaria da textilias «art textil sent» la 21avla ed ultima exposiziun da textilias. Ils coniugals Beatrice ed Albert Lanter han invidà a la vernissascha in lur chasa da vacanzas a Stron 277 a Sent.

Avant bundant desch ons ha gnü lö la prüm'exposiziun da Beatrice Lanter a Sent illa gallaria «art textil sent». Beatrice Lanter ha fingià sco mamma giuvna s'occupada cul tema textilias, dal qual ella ...