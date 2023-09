La prüma jada in contact cul rumantsch es Hans Fäh gnü dürant la recruta. Al principi da sia pensiun ha el lura gnü l'occasiun d’imprender la lingua per dal bun e s’occupa daspö lura in diversas fuormas culla lingua e cultura rumantscha. La FMR ha fat visita al «fan» da rumantsch chi abita a Mitlödi.

Sco regal pella pensiun ha Hans Fäh survgni da l'on 2007 ün bon per ün cuors da rumantsch a Scuol. Daspö quella jada ha el frequentà quasi minch'on ün cuors da vallader e per part amo supplementarmaing il ...