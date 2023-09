Claudio Laager übernimmt Direktion im Grand Hotel Kronenhof

Claudio Laager wird per 1. Januar 2024 die Direktion des Grand Hotel Kronenhof Pontresina übernehmen. Für den 42-jährigen Engadiner bedeutet dies Rückkehr zu seinen beruflichen Wurzeln. Er startete er seine Karriere in der dortigen Luxushotellerier.

Claudio Laagers berufliche Ausbildung begann mit dem Besuch der EHL Hotelfachschule Passugg, die er als diplomierter Hôtelier-Restaurateur beendete. Es folgten diverse Weiterbildungen, unter anderem an der Cornell University, School of Hotel Administration, und ein Studium an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Chur, das er mit einem Master of Advanced Studies FHO in Hotel- und Touristikmanagement abschloss.

Ab 2010 arbeitete Claudio Laager im Badrutt’s Palace Hotel St. Moritz in verschiedenen F&B Positionen. Zuletzt hielt er dort von 2013 bis 2015 die Stelle als Director of Food & Beverage inne und war gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung (Executive Committee). Es folgten eine selbstständige Consultant Tätigkeit im Bereich F&B für die Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz und seine erste Stelle als Vizedirektor, die er im renommierten Relais & Château Post Hotel & Spa in Lake Louise/Kanada übernahm. Im Jahr 2017 folgte Laager dem Ruf der Tschuggen Collection und wechselte, erneut als Vizedirektor, ins Fünfsterne-Superior Tschuggen Grand Hotel Arosa. Vier Jahre später folgte der nächste Karriereschritt: Laager wurde zum Direktor des ebenfalls zur Tschuggen Collection gehörenden Viersterne-Superior Valsana Hotel Arosa berufen; eine Stelle, die er bis zum Wechsel ins Grand Hotel Kronenhof Pontresina innehaben wird.

Medienmitteilung Grand Hotel Kronenhof Pontresina