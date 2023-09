«Geduld und Vision haben mich immer angetrieben»

Nach 23 Jahren bei der Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner, zuletzt 14 Jahre als Geschäftsführer, übergab Remo Püntener nun die Verantwortung an seinen Nachfolger Christoph Frei. Zeit für einen Blick zurück und auch nach vorne.

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Remo Püntener, wie kam es, dass Sie als Urner 2000 nach Samedan und in die Lehrwerkstatt kamen? Remo Püntener*: Nach der Schreinerlehre in meiner Heimat und der Technikerschule in Biel habe ich ...