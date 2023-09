Urs E. Schwarzenbach es milliardari. Ma el nu vuless pera brich pajer sias impostas a Turich. L’Uffizi da scussiun e concuors Malögia ho l’incumbenza da scussiuner al milliardari. In trais parts declera la FMR il «cas Schwarzenbach».

Ad es scu i’l gö da monopoly. Ma ad es realited. Urs E. Schwarzenbach (74) posseda immobiglias, perfin in Ingialterra, ma eir in Scozia, Australia, Marocco u a San Murezzan. El es acziunari principel dal Dolder a Turich. L’hotel da luxus splendura sur la cited e renda visibla la richezza da l’acziunari. Buns giuveders da monopoly nu possedan immobiglias, ma faun guadagn finanziel eir cun trens u pendicularas. Urs E. Schwarzenbach es president ed acziunari principel da l’Engadin Airport. Quella gestiunescha la plazza aviatica a Samedan. Ils affers giran e l’acziunari guadagna raps eir cul trafic aviatic in Engiadin’Ota.

Ma el es eir ün cuntrabandist. Sia paschiun es art da granda valur. Ils güdischs haun constato cha Urs E. Schwarzenbach ho ingiano a la lungia e sistematicamaing la duana. El ho impurto pittüras in Svizra sainza las declarer e sainza pajer impostas d’import.

Traplo la prüma vouta a Turich

Il «Tages-Anzeiger» ho descrit avaunt tschinch ans in detagl cu cha Urs E. Schwarzenbach es gnieu traplo la prüma vouta. Ils 20 da settember 2012 saja el placho cun sieu aviun privat sülla plazza aviatica a Turich. Ch’el hegia piglio la via tres l’eroport, inua cha’s passa, scha nu s’ho ünguotta da declarer.

La schurnalista Catherine Boss chi ho publicho bger davart il milliardari descriva eir sia carriera fulminanta. L’an 1968 cumainza el ün giarsunedi da banca, vo a Londra, fo raps cun commerzi da devisas e lura cun immobiglias.

Ma quel di in settember a l’eroport da Turich cha’ls daziers haun traplo il milliardari cun üna pittüra da passa 300 000 francs cumainza sieu declin, que scriva la schurnalista in l’artichel cul titel «Überflieger schlingert». La duana es alerta. Ils prossems ans seguan razzias, per part spectaculeras, eir in l’hotel Dolder. «Davaunt ils ögls consternos da giasts vegnan confiszos purtrets custaivels», scriva il «Tages-Anzeiger».

Traplo a Samedan?

Las razzias as splejan in villas, firmas e büros dad Urs E. Schwarzenbach, scriva Catherine Boss. Il fiscus blocca faculted illa valur da 220 milliuns francs. La duana confiskescha pittüras illa valur da 150 milliuns francs. «Que fo passa ün terz milliarda francs faculted, da la quela el nu po pü dispuoner.» Ma es el propi gnieu traplo la prüma vouta a Turich? La FMR ho discurrieu cun duos persunas – ellas nu lessan gnir num-nedas – chi faun valair cha Schwarzenbach saja la prüma vouta crudo i’ls latschs da la duana a la plazza aviatica a Samedan. Ch’el hegia lo chargio püssas voutas pittüras our da sieus aviuns, cur cha güst üngün dals daziers nu d’eira lo.

Scu president da l’Engadin Airport hegia el pudieu s’infurmer, scha’ls daziers d’eiran preschaints u brich, managian ils duos infurmants. As tratta que cò dad üna fama, da curellas? L’an passo ho il Güdisch superiur da Turich sentenzcho ad Urs E. Schwarzenbach pervi dad omissiun fiscala repetida in connex cun l’import dad art. Il güdisch ho adösso ad el duos chastihs: üna vouta 3,1 milliuns ed üna vouta 7 milliuns francs. Las duos sentenzchas manzunan las differentas plazzas aviaticas ed ils posts da duana, inua cha Schwarzenbach ho fat sieus imports illeghels.

Fiscus dvainta alert

Las sentezchas publichedas sun però anonimisedas, voul dir noms è lös vegnan indichos be cun custabs chi nu tradeschan ünguotta. Per duos eroports cun posts da duana es que per exempel scrit «AK» u «AV». A nu resorta perque, scha Urs E. Schwarzenbach ho druvo la plazza aviatica a Samedan u brich.

Urs E. Schwarzenbach ho recurrieu cunter las multas. Las sentenzchas nun haun perque auncha vigur leghela. Ün dals duos cas es pendent a Losanna, davart l’oter ho il Tribunel federel già decis e darcho rinvio quel al Güdisch superiur da Turich. Insomma ho il Tribunel federel da s’occuper i’ls ultims ans suvent cun recuors dal milliardari. Causa las razzias e las lingias grassas pervi da cuntrabanda dad art es eir il fiscus dvanto alert. A Turich s’ho que cumanzo a piglier suot la marella sieus affers e sias entredgias cul commerzi d’art.

Ils cummissaris d’impostas zürigais sun gnieus a la conclusiun cha’l milliardari stopcha pajer zieva pulitas summas – bgerun dapü cu las multas pervi da sieus imports illeghels dad art. Ma ils quints d’imposta nu voul il milliardari scu chi pera pajer. L’an 2016 ho l’Uffizi da scussiun e concuors da la Regiun Malögia – ma eir oters uffizis da scussiun in Svizra – survgnieu l’incumbenza da scussiuner faculted dad Urs E. Schwarzenbach. Il 2019 ho l’uffizi in Engiadina perfin survgnieu il lead per la scussiun, voul dir l’incumbenza da Turich da coordiner las scussiuns dal milliardari tar tuot ils uffizis pertuchos. Ma perche insomma ho güst l’uffizi engiadinais survgnieu quist ardöffel chod?

