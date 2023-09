Cas Schwarzenbach II: Turich dumanda Malögia per agüd

Il secret d’imposta pera dad esser sench pel fiscus. Las autoriteds d’imposta a Turich refüsan da respuonder a la FMR, che summa cha Urs E. Schwarzenbach stopcha auncha pajer zieva. Ma cunque cha’l milliardari recuorra suvenz do que sentenzchas da güdisch. Quellas sun publicas e tradeschan qualche fat interessant.

L’an 2012 vain Urs E. Schwarzenbach traplo da daziers. El prouva dad importer in Svizra üna pittüra da granda valur sainza la declarer a la duana per na stuvair pajer imposta d’import. Tar razzias chatta la duana zieva tschients dad ouvras d’art importedas a la mütta.

Sper la duana vain eir il fiscus activ. Las autoriteds d’imposta chattan stizis e constatan cha’l milliardari ho fat fich buns affers cun commerzi d’art.

Impostas da 200 milliuns francs

Per sias entredgias our dal commerzi cun art facturescha il fiscus zürigais l’an 2016 quints insalos. Al medem mumaint relascha il fiscus güst duos disposiziuns da sgüreda (Sicherstellungsverfügungen): 65 milliuns francs per las impostas federelas e 140 milliuns per las impostas chantunelas e cumünelas. In quista dimensiun as mouvan pera las pretaisas dal fiscus al milliardari e commerziant d’art. Turich incumbenzescha güst püs uffizis da scussiun in Svizra dad arrester faculted dad Urs E. Schwarzenbach: immobiglias, pittüras etc. Eir l’Uffizi da scussiun e concuors Malögia survain quist’incumbenza.

Dal 2019 fo Turich ün ulteriur pass. Malögia survain il lead da scussiun pels debits d’imposta da Schwarzenbach. Que voul dir: L’uffizi cun sieus büros illa Chesa Ruppaner a Samedan stu coordiner las scussiuns da tuot ils uffizis invouts. Que nu plescha ad Urs E. Schwarzenbach. El recuorra fin al Tribunel federel cunter il lead da Malögia. Il Tribunel federel conferma però cha’l lead da Malögia saja correct.

«Tactica da demoralisaziun»

Ma perche giavüscha Turich insomma cha la scussiun gnia coordineda in Engiadin’Ota? Andrea Fanconi es il parsura da l’Uffizi da scussiun e concuors da la Regiun Malögia. El disch ch’el nu possa respuonder a quista dumanda e rinviescha a l’autorited fiscala da Turich. Quella as zoppa sün dumanda da la FMR darcho davous il secret d’imposta.

Üna radschun pussibla: Urs E. Schwarzenbach posseda immobiglias in Engiadin’Ota. Sia firma «SISA Immobilien» venda e do a fit abitaziuns a San Murezzan. In Engiadin’Ota dess que dimena faculted chi pudess gnir inchanteda per salder ils quints d’imposta. Cha que saja «absurd» cha l’uffizi in Engiadin’Ota, dalöntsch davent da sieu domicil i’l chantun Turich, saja respunsabel per la scussiun, s’ho Urs E. Schwarzenbach dusto in ün recuors avaunt Tribunel federel. Cha’l fiscus a Turich prosegua üna «tactica da demoralisaziun» ed hegia perque surdo il lead da scussiun uschè dalöntsch davent scu pussibel.

In ün oter recuors fo il milliardari valair ch’el nun hegia niauncha taunta faculted in Engiadin’Ota, ch’el posseda in oters lös dapü. Illa cited da Turich posseda Urs E. Schwarzenbach per exaimpel l’hotel Dolder u la villa signurila neogotica Falkenstein. Es que forsa propi uscheja cha las autoriteds d’imposta prefereschan üna tscherta distanza pel lead da scussiun?

Advocats tar l’imposta a Turich

A do in mincha cas ün fat picant. Süsom las sentenzchas dal Tribunel federel es mincha vouta scrit sü il nom da l’advocat d’ün recurrent. Urs E. Schwarzenbach ho per las dumandas da scussiun güsat duos advocats. Els haun nom Hans Frey ed Orlando Vanoli. Tuots duos haun lavuro püs ans tar l’uffizi d’imposta da Turich. Que resorta da lur profils sülla plattafuorma Linkedin.

Tres la lavur in ün uffizi d’impostas resultan magari buns contacts, per exaimpel tar uffizis da scussiun locals. In vista a quist fat nun es que forsa melprudaint, sch’ün uffizi da scussiun in Engiadin’Ota, cun üna tscherta distanza dals ravuogls zürigais, coordinescha la scussiun.

Ils duos advocats sun dal rest fich lavurius. Els recuorran cunter mincha singul pass da l’Uffizi da scussiun e concuors Malögia. Ils recuors vaun mincha vouta tres tuottas instanzas fin a Losanna. Daspö il 2019 ho il Tribunel federel gieu da decider almain ses voutas davart decisiuns da scussiun our da l’Engiadina. Fin uossa ho Urs E. Schwarzenbach – i’ls ses cas chi sun cuntschaints a la FMR – adüna pers. L’Uffizi da scussiun Malögia ho dimena survgnieu radschun dals güdischs federels.

Claudia Cadruvi/FMR

