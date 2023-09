Arbeitseinsätze im Engadin sind eine Win-win-Situation

Während einer Woche haben 45 Lernende von der Flughafen Zürich AG in der Val S-charl einen Arbeitseinsatz verbracht. Für den Verein Miniers da S-charl und für Pro Terra Engiadina sind solche Lager eine willkommene Hilfe.

In der Val S-charl bei Scuol wurde vom 12. bis 17. Jahrhundert und nochmals während im 19. Jahrhundert Bergbau betrieben, um Bleiglanz zu fördern. Noch heute erinnern viele Gebäuderuinen und Gruben an die damalige Zeit. Am ...