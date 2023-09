La populaziun da la randulina da chesa e da la randulina da pensla es pü u main resteda stabila i’ls ultims 20 ans in Svizra. Ma a partir dal 1990 es gnieu observo ün trend negativ. Perque sun quistas duos spezchas classifichedas scu potenzielmaing periclitedas.

Bainbod bandunan las randulinas darcho l’Engiadina e la Val Müstair e’s mettan a partir da la mited d’october in viedi in direcziun da climas pü agreabels. Fin la mited marz restane in lur refügi d’inviern e ...