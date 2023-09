Biodiversität lässt sich auch auf Beton fördern

Die genetische Vielfalt ist Teil des Berichts «Biodiversität in Graubünden 2022». Vegetationsziegel und autochthones Saatgut sind probate Mittel zur Förderung von Biodiversität. Die Umweltspezialistin Nina von Albertini zeigte beim Stützpunkt Bernina vom Tiefbauamt, was damit gemeint ist.

Ortswechsel. Am Julierpass begann 2007, was heute in Sachen Renaturierung bei Strassenbauprojekten Stand der Technik ist oder sein sollte. Zwischen 2007 und 2012 wurden am nördlichen Julierpass zwei grosse Strassenkorrektionsprojekte des ...