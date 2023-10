In occasiun dal prüm Festival Travers sto la vschinauncha da Zuoz suot l’insaina dal teater rumauntsch. I’l focus staun trais rapreschantaziuns dal töch premio «Üna sbrinzla da spranza» da l’autura Selma Mahlknecht, chi ho guadagno l’an passo il prüm Premi Travers Zuoz.

Sül palc, iglümino in üna glüsch bod già sferica, as rechattan quatter s-chelas plajablas, surtrattas cun tailas sgiagliedas. Sün quellas – bod in möd primitiv u già infantil – sun ...