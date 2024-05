Il poet, autur, traductur e redacter Duri Gaudenz es naschü als 15 d’avuost 1929 a Zernez. Fingià dürant la prüma classa haja el badà cha la lingua til possa inchantar, ha el tradi plü tard in üna reportascha in gazetta. A partir da 16 ons – ed insembel cun seis frar schemblin Gion Gaudenz (1929 – 2020) – ha el sco prüm frequentà il gimnasi a Samedan ed ha lura fat la matura da l’on 1950 a Schiers/Aschera.





Davo avair stübgià ün semester filologia classica, s’ha Duri Gaudenz decis da müdar il stüdi sün teologia ed ha uschè tut la medemma via sco seis frar schemblin. Ma fingià lur bap, Jachen Ulrich Gaudenz (1897–1997), es stat ravarenda ed ha eir publichà tanter oter üna traducziun rumantscha dal Nouv Testamaint.





Tanter chanzla, scrivania e natüra

Davo il stüdi da teologia, dürant ils ons 1950 fin 1954 a Turich, Roma e Basilea, es Duri Gaudenz tuornà in Grischun. Tanter ils ons 1955 e 1958 es el stat ravarenda a Sta. Maria/Valchava ed in seguit per 32 ons a Scuol. Il ultims quatter ons fin pro sia pensiun dal 1994 es el stat ravarenda a Lavin/Guarda.





Sco cha Duri Gaudenz ha svess scrit üna jada, saja tenor el fich important per ün ravarenda d’avair üna «professiun sperapro». Perquai ha el dürant blers ons e regularmaing scrit sco autur liber per gazettas e diversas publica- ziuns. Dal 1959 fin dal 1985 es el eir stat redacter dal Chalender Ladin. La prosa e lirica da Duri Gaudenz es eir gnüda publichada in fuorma da cudeschs ed uschè sun cumparüdas in tuot set ouvras dad el tanter ils ons 1975 e 1996. L’autur, chi ha ouravant tuot publichà raquints ed istorgias cuortas, s’ha suvent laschà inspirar da fuormas liricas anticas. Sco üna da las ultimas grondas lavurs ha el tradüt in vallader la biografia da Dante, publichada da Mario Tubino (1910 – 1991).





Botanica e muntognas

Sper il scriver lirica e prosa vaiva Duri Gaudenz però eir ün fich grond interess per la botanica e s’ha specialisà sün orchideas. Ma eir la fascinaziun pellas muntognas til ha diversas jadas trat sü i’ls ots. Uschè cha Duri Gaudenz nu s’ha be eternisà cun sia lirica e prosa, dimpersè eir cun s’inscriver in numerus cudeschs al piz in Engiadina ed illa Bergiaglia.



Text: Martin Camichel/fmr