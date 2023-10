Weniger Logiernächte im August

Das unbeständige Wetter, die angespannte Wirtschaftslage im Euro-Raum sowie die wieder erwachte Reisefreudigkeit der Schweizer sind Gründe für den Rückgang zum Vorjahr.

Das August-Ergebnis liegt –9.3 Prozent hinter dem Vorjahr zurück, jedoch deutliche 7.8 Prozent über dem Vorpandemie-Resultat August 2019. Die Hotels in St. Moritz liegen gegenüber dem Vorjahresmonat –7.96 Prozent zurück, jedoch auch hier 7.8 Prozent vor dem August 2019. Die Hotels des Brands Engadin (Oberengadin ohne St. Moritz) schliessen den August mit –10.4 Prozent zum Vorjahr und +7.9 Prozent zum August 2019. Der Blick auf die Herkunftsländer der Gäste, bestätigt Reiseverhalten und Wirtschaftslage, so verzeichnet der heimische Markt ein Resultat von –13.4 Prozent zum Vorjahr, Deutschland –9.0 Prozent, Italien –8.1 Prozent und UK –12.7 Prozent, aber auch die USA schliesst mit –8.1 Prozent zum Vorjahresmonat. Demgegenüber können die Golfstaaten, China und Taiwan sowie der ganze südostasiatische Raum deutlich zulegen. Ganz Graubünden schliesst den August mit –7.6 Prozent und liegt damit –0.2 Prozent hinter dem August 2019. Die ganze Schweiz kann den August 2.4 Prozent über Vorjahr abschliessen und liegt damit 2.6 Prozent über August 2019.

Aufgrund dieses Ergebnisses für den August liegt auch das Zwischenresultat des Verlaufs der Sommersaison per Ende August mit –5.6 Prozent für das ganze Oberengadin im Rückstand, jedoch auch hier weiterhin +4.3 Prozent über dem Saisonverlauf 2019. St. Moritz liegt per Ende August –3.4 Prozent zum Vorjahr und +4.8 Prozent über Saisonverlauf 2019. Die Hotels des Brands Engadin melden per Ende August –7.6 Prozent zum Vorjahr und +3.8 Prozent zu 2019. Bei den Herkunftsländern im Saisonverlauf liegt die Schweiz –12.3 Prozent hinter dem Vorjahr, Deutschland –5.5 Prozent, Italien –11.9 Prozent, die USA hingegen mit +8.1 Prozent deutlich im Plus, so auch die Golf-Staaten (+11.4 Prozent), China und Taiwan (+662.9 Prozent), Indien (+113.3 Prozent) und Brasilien (+28.1 Prozent). Um nur einige der relevanten Herkunftsländer zu nennen. Ganz Graubünden liegt per Ende August bei –5.8 Prozent zum Vorjahr und +1.7 Prozent zur Saison 2019. Die ganze Schweiz schliesst per Ende August bei +6.8 Prozent zum Vorjahr und +3.9 Prozent zur Saison 2019.

Medienmitteilung Engadin Tourismus AG