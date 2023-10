Eviva la lingua rumantscha

Ils cuors intensivs da rumantsch vallader a Müstair han cumanzà in lündeschdi passà e düran amo fin la fin da l’eivna. Els vegnan organisats da la Lia Rumantscha per incumbenza da l’Uniun dals Grischs ed in collavuraziun cul cumün da Val Müstair.

55 partecipantas e partecipants da tuot la Svizra ed eir da sur cunfin spettaivan in lündeschdi passà in chasa da scoula per far ils cuors da rumantsch intensivs. Quists cuors in territori ladin chi vegnan organisats da la Lia Rumantscha