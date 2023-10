«Pü gugent üna duonna cu darcho ün hom»

La populaziun da Bever ho decis in ün seguond scrutin davart il presidi cumünel ed ho elet in dumengia a Selina Nicolay scu nouva presidenta cumünela. La socieldemocratica ho pudieu persvader als da Bever da tscherner üna duonna al timun da la vschinauncha.

Be per duos vuschs vaiva Selina Nicolay manchanto tal prüm scrutin pel presidi cumünel da Bever als 7 settember la magiurited absoluta da 130 vuschs. In dumengia passeda ho ella ragiunt in l’elecziun tenor magiurited relativa las ...