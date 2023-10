Jedes Jahr organisiert die Stiftung Pro Bartgeier im Herbst Bartgeier-Beobachtungstage. Am 14. Oktober haben Freiwillige in der Schweiz von 186 Posten aus die beachtliche Zahl von 134 Bartgeiersichtungen protokolliert. Die grösste Dichte an Bartgeiern gibt es in Südbünden.