Üna «Jaurada» pels Jauers

Cun ün bel program cultural in tschinch parts han ils Jauers festagià in venderdi passà la «Jaurada» a Valchava. Id es stat üna fe­sta bain organisada, bain visitada, spiertusa e divertenta chi ha dat perdütta da 50 ons existenza da quista chasa da cultura.

«Charas Jauras e chars Jauers, no vain ün plaschairun da’s vezzer qua in Chasa Jaura per nossa ‹Jaurada› e nus sperain cha tuots possan a la fin ir a chasa cuntaints e satisfats. Eu s’invid cordialmaing da tgnair ...