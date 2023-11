Sammelgesuch zur proaktiven Wolfsregulation eingereicht

Am 1. Dezember tritt die teilrevidierte bundesrätliche Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSV) in Kraft. Basierend darauf hat der Kanton Graubünden am 7. November das definitive Gesuch zur proaktiven Regulation des Wolfsbestands beim BAFU eingereicht.