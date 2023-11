Il prüm scolaras e scolars, davo indigens ed eir ün pêr giasts: In venderdi e sonda han tuots observà a Scuol in Gurlaina co chi’s po destillar ölis eterics our da plantas da la Val S-charl, la val chi collia l’Engiadina culla Val Müstair.

«In tuot vaina destillà in duos dis 3,5 liters ölis eterics», disch Andi Brechbühl chi ha sviluppà il proget correspundent per incumbenza da l’Unesco Biosfera Engiadina e Val Müstair, «bundant ... Möchten Sie weiterlesen? Anmelden und weiterlesen Unsere Abos