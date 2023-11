Theater in Celerina

Am vergangenen Sonntag ging die vierte Aufführung des Theatervereins Celerina zu Ende. Auch dieses Jahr verstanden es die Schauspielerinnen und Schauspieler, das zahlreich erschienene Publikum bestens zu unterhalten. Hinter dem Erfolg steht ein Name. Lesen Sie in der Dienstagsausgabe das Interview mit der Autorin und Regisseurin des Stücks, Sabina Cloesters.