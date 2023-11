Perfekte Bedingungen mit Schnee und Sonne am Pre Opening der Skigebiete Corviglia und Corvatsch vom Freitag, 24. November. Die Pisten waren auf Corvatsch für alle Silvaplaner und Silser geöffnet, in Corviglia für Saisonkartenbesitzer. Die offizielle Saisoneröffnung ist am Samstag, 25. November.